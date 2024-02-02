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Chamisa Planning Big Political COmeback

Chamisa Planning Big Political COmeback
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Chamisa Planning Big Political COmeback

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Former opposition leader Nelson Chamisa who dumped his party last week says he is planning a massive political comeback into local politics and will bring back the glory Zimbabwe deserves. Chamisa said this on his 46th birthday in an interview with VOA Zimbabwe Service.

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